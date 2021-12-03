Jhajjar-Bahadurgarh News: बंदरों के झुंड ने वृद्धा पर किया हमला, घायल

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ऋषि प्रकाश दहिया ने बताया कि उनकी पत्नी पूनम घर के पास गली में खड़ी थीं। इसी दौरान अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। पूनम के शोर मचाने पर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बंदरों को भगाकर महिला को बचाया। हमले में पूनम के शरीर पर कई जगह काटने के निशान आए। पहले उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज नहीं मिलने पर उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा।बंदरों के आतंक पर कार्रवाईऋषि प्रकाश दहिया के अनुसार, सेक्टर-6 में लंबे समय से बंदरों का आतंक है। 20-30 बंदरों का झुंड मकानों और सड़कों पर घूमता रहता है। नगर परिषद पर स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप है। करीब एक साल पहले 1500 बंदर पकड़े गए थे। सफाई निरीक्षक सुनील हुड्डा ने बताया कि 3000 बंदरों को पकड़ने का प्राक्कलन तैयार हो रहा है। जल्द ही इसकी निविदा लगाई जाएगी।