Jhajjar-Bahadurgarh News: फेस ऑथेंटिकेशन कर जमा करा सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र

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उन्होंने जिला के सभी सहायक कोषाधिकारियों और पेंशन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पेंशनभोगियों को इस सुविधा के प्रति जागरूक करें और प्रमाण-पत्र तैयार करने व जमा करवाने में सहायता दें। इससे पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। विज्ञापन

उन्होंने जिला के सभी सहायक कोषाधिकारियों और पेंशन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे पेंशनभोगियों को इस सुविधा के प्रति जागरूक करें और प्रमाण-पत्र तैयार करने व जमा करवाने में सहायता दें। इससे पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

झज्जर। जिले के पेंशनभोगी अब स्मार्टफोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग कर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवा सकेंगे। जिला खजाना अधिकारी संजय फोगाट ने बताया कि सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।