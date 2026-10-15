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Jhajjar-Bahadurgarh News: 44 लाख से होगा सामुदायिक केंद्र का नवीनीकरण

Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:37 AM IST
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Community center to be renovated at a
बहादुरगढ़। शहर के सेक्टर-6 स्थित सामुदायिक केंद्र की करीब 44 लाख रुपये की लागत से विशेष मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। इससे केंद्र की सुविधाओं में सुधार होगा और सेक्टरवासियों को सामाजिक व सामूहिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान मिलेगा।
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बुधवार सुबह वार्ड-29 के पार्षद सत्यप्रकाश छिकारा के नेतृत्व में कार्य शुरू हुआ। सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान रामनिवास ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। इसके कुछ देर बाद चेयरपर्सन सरोज राठी ने भी नारियल फोड़कर शुभारंभ किया।
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इस अवसर पर हरकिशन दहिया, रणसिंह डागर, पवन हुड्डा, राजेंद्र दलाल, तेजा पहलवान, जयपाल सांगवान, जयबीर भारद्वाज, प्रमोद सिंह राजपूत, मुकेश शर्मा, डॉ. अरविंद भारद्वाज और कुंवर नरेश भारद्वाज सहित अनेक निवासी मौजूद रहे।
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पार्षद सत्यप्रकाश छिकारा ने कहा कि नवीनीकरण से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रवासियों ने कार्य शुरू होने पर खुशी जताते हुए इसे निर्धारित समय में पूरा करने की उम्मीद व्यक्त की।
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