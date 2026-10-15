Jhajjar-Bahadurgarh News: भक्तों की लगी है कतार भवानी के जयघोष से गूंजी धर्मनगरी, दर्शन को जुटे श्रद्धालु

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मेले के दौरान बाजार करीब 16 घंटे खुला रह रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर के पुजारी कुलदीप वशिष्ठ ने बताया कि सुबह साढ़े चार बजे माता की मूर्ति बाहर वाले मंदिर में लाई जाती है, जहां श्रद्धालु आरती में शामिल होते हैं। एक बजे तक माता के दर्शन बाहर मंदिर में होते हैं, इसके बाद मूर्ति को अंदर मंदिर में ले जाते हैं। संवाद

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बेरी। नवरात्र की अष्टमी नजदीक आने के साथ ही धर्मनगरी बेरी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। मां भीमेश्वरी देवी के दर्शन के लिए सुबह चार बजे से ही लंबी कतारें लग रही हैं। देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण बाजार और धर्मशालाओं में रौनक बनी हुई है।