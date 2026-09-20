Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में बनेगा 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा वाला बालाजी मंदिर

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ट्रस्ट प्रधान रमेश भगत ने बताया कि यह मंदिर बहादुरगढ़ के धार्मिक स्थलों में विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंदिर परिसर में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ट्रस्ट का दावा है कि यह शहर में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। आगामी करीब डेढ़ वर्ष में मंदिर बनकर तैयार होने की उम्मीद है। ट्रस्ट मंदिर को भव्य स्वरूप देने के साथ श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं भी देगा। रमेश भगत ने सभी दानदाताओं और समाजसेवियों का आभार जताया।कार्यक्रम में ऋषि भारद्वाज, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा, मोजी खटोड़ और राजेश मित्तल मौजूद रहे। रवि कुमार, रविंद्र तेहरान, रविंद्र सैनी, आकाश शर्मा, महेश कुमार और सुरेश भी उपस्थित थे। वीरेंद्र आहूजा, सतीश वर्मा, अमित दलाल, सन्नी राठी, उमेद और ललित गोयल ने भी भाग लिया। ट्रस्ट पदाधिकारी डॉ. संदीप कुमार, अशोक कुमार, जगत नारायण, विनीत कुमार, हिमांशु वर्मा, सोनू रोहिल्ला और हरीश रोहिल्ला भी मौजूद थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान बालाजी के जयकारे लगाए और निर्माण में सहयोग का संकल्प लिया।