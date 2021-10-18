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Hisar News: ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स लेकर जा रहे युवक की बाइक फिसलने से मौत

Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 13 Oct 2026 12:27 AM IST
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Young man carrying tractor spare parts dies after his bike skids
हिसार। बाइक पर अपने खराब ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स लेकर हिसार से गांव सुंडावास जा रहे एक युवक की रविवार को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पास बाइक फिसलने से हुई दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल लाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जांच की। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों का सौंप दिया है। जांच अधिकारी बेबी ने बताया कि गांव सुंडावास निवासी 35 वर्षीय सुरेंद्र खेतीबाड़ी का काम करता था। ट्रैक्टर खराब होने पर वह रविवार दोपहर को हिसार ऑटो मार्केट में स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए आया था। वहां से स्पेयर पार्ट्स लेकर अपनी बाइक पर वापस गांव जा रहा था।
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वह जब एचएयू के पास पहुंचा तो अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सुरेंद्र को गंभीर चोट आई। उसे एंबुलेंस से जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की सूचना उसके परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिवार के लोग व ग्रामीण अस्पताल में पहुंचे। जांच अधिकारी बेबी ने बताया कि पुलिस ने गांव के सरपंच संपत सिंह के बयान पर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद परिवार को साैंप दिया। सरपंच ने बताया कि मृतक सुरेंद्र एक लड़का और एक लड़की का पिता था। परिवार उस पर ही आश्रित था।
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