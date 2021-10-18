Hisar News: हांसी में पांच दिन बाद मंडी में खुला पीआर धान की खरीद का खाता
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 13 Oct 2026 12:40 AM IST
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हांसी। हांसी अनाज मंडी में पांच दिन से ठप पड़ी पीआर धान की खरीद सोमवार को फिर शुरू हुई। एक मिलर ने 850 क्विंटल धान खरीदा। इससे किसानों को राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि खरीद की धीमी गति अब भी चिंता बनी हुई है। मंडी में अब तक करीब 29 हजार क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। किसानों के 580 गेट पास काटे गए हैं।
सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल ने बताया कि सोमवार को मिलर के पहुंचने से पीआर धान की खरीद शुरू हुई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीद प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
हांसी वेयरहाउस के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को 850 क्विंटल पीआर धान खरीदा गया। इससे पहले 5200 क्विंटल धान की सरकारी खरीद हो चुकी थी। अब तक कुल खरीद 6050 क्विंटल हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अन्य मिलर भी मंडी पहुंचेंगे।
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मंडी में 1509 किस्म के धान के भाव 3900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। किसानों को कीमतों में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल कोई खास उछाल नहीं आया है। पीआर धान की खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिलने की संभावना है।
मंडी सचिव बसाऊ राम ने बताया कि अब तक करीब 29 हजार क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुका है। किसानों की सुविधा के लिए 580 गेट पास काटे जा चुके हैं। आवक जारी है और अब खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।
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सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल ने बताया कि सोमवार को मिलर के पहुंचने से पीआर धान की खरीद शुरू हुई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीद प्रक्रिया तेज होगी और किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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हांसी वेयरहाउस के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने बताया कि सोमवार को 850 क्विंटल पीआर धान खरीदा गया। इससे पहले 5200 क्विंटल धान की सरकारी खरीद हो चुकी थी। अब तक कुल खरीद 6050 क्विंटल हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में अन्य मिलर भी मंडी पहुंचेंगे।
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मंडी में 1509 किस्म के धान के भाव 3900 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। किसानों को कीमतों में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल कोई खास उछाल नहीं आया है। पीआर धान की खरीद शुरू होने से किसानों को राहत मिलने की संभावना है।
मंडी सचिव बसाऊ राम ने बताया कि अब तक करीब 29 हजार क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुका है। किसानों की सुविधा के लिए 580 गेट पास काटे जा चुके हैं। आवक जारी है और अब खरीद में तेजी आने की उम्मीद है।