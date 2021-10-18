फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Women expected to get parking at Rajguru Market next week.

Hisar News: अगले सप्ताह महिलाओं को राजगुरु मार्केट की पार्किंग मिलने की उम्मीद

Fri, 04 Sep 2026 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Women expected to get parking at Rajguru Market next week.
हिसार। शहर के सबसे व्यस्त बाजार राजगुरु मार्केट की पार्किंग अगले सप्ताह महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। नगर निगम की ओर से पार्किंग का जिम्मा महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने के लिए टेंडर जारी कर आवेदन मांगे गए थे।
विज्ञापन


तीन महिला स्वयं सहायता समूहों ने आवेदन किया है। अब अधिकारियों को इनके दस्तावेजों की जांच करनी है। कर्मचारियों की हड़ताल और अधिकारियों के लगातार कचरा उठान अभियान में व्यस्त होने के कारण दस्तावेजों की जांच नहीं हो पाई है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह तक जांच पूरी कर पार्किंग व्यवस्था शुरू करवा दी जाएगी।
विज्ञापन


नगर निगम प्रशासन ने इस बार राजगुरु मार्केट की पार्किंग महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे पहले राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ही पार्किंग व्यवस्था संभाल रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


रोजाना आते हैं 800 से ज्यादा वाहन

राजगुरु मार्केट में खरीदारी के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनमें 800 से ज्यादा लोग अपने वाहनों से आते हैं। इन वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम के जिम्मे है। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद राजगुरु मार्केट शहर की पहली ऐसी पार्किंग होगी, जिसकी पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में होगी।








राजगुरु मार्केट की पार्किंग का ठेका लेने के लिए तीन महिला स्वयं सहायता समूह आवेदन कर चुके हैं। उनके दस्तावेजों की जांच बाकी है। अभी कचरा उठान कार्य में व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही यह काम पूरा करेंगे।



सुनील लांबा, पालिका अभियंता, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें