Hisar News: सूर्य नगर में हवाई फायरिंग व धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:02 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:02 PM IST
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हिसार। सूर्य नगर में हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना एचटीएम पुलिस ने शुक्रवार को गगन उर्फ आदि और गौरव उर्फ जन्तरी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ की। सूर्य नगर चौकी प्रभारी पीएसआई शीशपाल के अनुसार, गली नंबर 12 निवासी संजय के बेटे बाबू उर्फ वंश का महाबीर कॉलोनी निवासी आदि से विवाद था। आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे आदि और गौरव मोटरसाइकिल से पहुंचे और पिस्टल लहराकर हवा में फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्राथमिकी दर्ज कर जांच एएसआई संदीप कुमार को सौंपी गई। निशानदेही और पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से सेंट्रल जेल-1 भेज दिया गया।
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