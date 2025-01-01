Hisar News: ट्राॅला चालक ने फंदा लगाकर दी जान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी

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हालांकि मित्तल ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह गूगल पे और फोन पे के जरिए कृष्ण को हर महीने नियमित रूप से वेतन देते थे जिसका पूरा हिसाब उनके पास है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।आजाद नगर थाना से जांच अधिकारी राजकुमार के अनुसार, मृतक के बड़े भाई सुलतान सिंह ने बताया कि कृष्ण करीब डेढ़ साल से हिसार की मित्तल ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्राला चला रहा था। मालिक नितिन मित्तल ने पिछले 10 महीने से उसका वेतन रोक रखा था। जब भी कृष्ण पैसे मांगता मालिक अगला चक्कर लगाने के बाद भुगतान करने की बात कहकर टाल देता था।तीन दिन पहले जब कृष्ण बाहर का चक्कर लगाकर लौटा और वेतन मांगा तो नितिन ने पैसे देने से मना कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसी मानसिक तनाव के कारण कृष्ण ने ऊपर वाले कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी।वहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नितिन का कहना है कि उसने कृष्ण को तीन दिन पहले ही काम से हटाया था और वह अपने पारिवारिक कारणों से परेशान था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। संवाद