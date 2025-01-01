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Hisar News: ट्राॅला चालक ने फंदा लगाकर दी जान ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक पर प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:50 AM IST
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Trailer driver hangs himself; FIR registered against transport company owner.
आर्य नगर निवासी मृतक कृष्ण का फाइल फोटो। - फोटो : doda news
हिसार। आर्य नगर में दस महीने से वेतन न मिलने और नौकरी से हटाए जाने से परेशान होकर 35 वर्षीय ट्राला चालक कृष्ण ने शुक्रवार सुबह अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नितिन मित्तल ने बकाया वेतन देने की बजाय कृष्ण को नौकरी से निकाल दिया जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया।
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हालांकि मित्तल ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि वह गूगल पे और फोन पे के जरिए कृष्ण को हर महीने नियमित रूप से वेतन देते थे जिसका पूरा हिसाब उनके पास है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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आजाद नगर थाना से जांच अधिकारी राजकुमार के अनुसार, मृतक के बड़े भाई सुलतान सिंह ने बताया कि कृष्ण करीब डेढ़ साल से हिसार की मित्तल ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्राला चला रहा था। मालिक नितिन मित्तल ने पिछले 10 महीने से उसका वेतन रोक रखा था। जब भी कृष्ण पैसे मांगता मालिक अगला चक्कर लगाने के बाद भुगतान करने की बात कहकर टाल देता था।
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तीन दिन पहले जब कृष्ण बाहर का चक्कर लगाकर लौटा और वेतन मांगा तो नितिन ने पैसे देने से मना कर दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसी मानसिक तनाव के कारण कृष्ण ने ऊपर वाले कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी।

वहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नितिन का कहना है कि उसने कृष्ण को तीन दिन पहले ही काम से हटाया था और वह अपने पारिवारिक कारणों से परेशान था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। संवाद
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