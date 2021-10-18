Hisar News: नहीं मिली समाधान की मंजिल...हर तीसरी शिकायत खारिज

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। बैठक में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान लंबित शिकायतों और अधिकारियों की जवाबदेही पर चर्चा हुई।उपायुक्त महेंद्र पाल ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुरानी 65 शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और स्थानीय निकायों से संबंधित लंबित मामलों को भी जल्द निपटाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बैठक में नगर निगम आयुक्त सी जयाश्रद्धा, अतिरिक्त उपायुक्त शालिनी चेतल, एसीयूटी विवेक यादव, हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल, बरवाला एसडीएम अश्वीर नैन, नगराधीश रोहित कुमार और आरटीए सचिव संजय बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।निस्तारण के बाद पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्या :उपायुक्त ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को राहत देना सुनिश्चित किया जाए। निस्तारण के बाद पोर्टल पर कार्रवाई का विवरण और शिकायतकर्ता का फीडबैक भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।