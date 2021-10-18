फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Democracy and the Constitution are in danger due to the Election Commission's attitude: Hooda

चुनाव आयोग के रवैये से लोकतंत्र और संविधान खतरे में : हुड्डा

Sat, 10 Oct 2026 01:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Democracy and the Constitution are in danger due to the Election Commission's attitude: Hooda
हिसार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोट प्रतिशत घटना और ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत मिलना चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता है।
विज्ञापन

अग्रसेन भवन में अपनी मौसी की शोकसभा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग के रवैये से लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। जब तक जवाब नहीं मिलता और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
विज्ञापन

हुड्डा ने सवाल उठाया कि 5 अक्टूबर 2024 को मतदान के दौरान वोट प्रतिशत 61.19 था जो 6 को बढ़कर 65.65 प्रतिशत और 7 अक्टूबर की रात 67.90 प्रतिशत हो गया। मतदान के बाद प्रतिशत में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई और इस्तेमाल के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99 प्रतिशत कैसे रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए लेकिन भाजपा के प्रवक्ता कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन भी आंदोलन जारी रखेगा।
एक सवाल के जवाव में क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। इतने बड़े मुद्दे पर भी विरोध में नहीं उतर रही हैं। इस अवसर पर आदमपुर विधायक चंद्र प्रकाश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेताओं पर पुलिस कार्रवाई का विरोध
हुड्डा ने हरियाणा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्षों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है और जिला अध्यक्षों के घरों के बाहर पुलिस तैनात की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से कार्यकर्ताओं को आंदोलन करने से नहीं रोका जा सकता। 12 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में कांग्रेस के अधिक से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed