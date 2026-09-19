Hisar News: एसडीएम कोर्ट में चल रही कोर्ट नंबर-2 अब पहली मंजिल पर चलेगी

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जेएमआईसी खुशकरण ज्योत सिंह गिल ने शुक्रवार को यहां अदालत की कार्रवाई शुरू की। इस अस्थायी अदालत को तैयार करने में करीब 50 लाख रुपये की लागत आई है। नई जगह मिलने से न्यायिक कार्यों के संचालन में सुविधा होने की उम्मीद है।नारनौंद में कोर्ट नंबर-2 की शुरुआत 2 मई को हुई थी। न्यायालय के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे अस्थायी तौर पर एसडीएम कोर्ट में संचालित किया जा रहा था। इससे अदालत के लिए अलग स्थान की जरूरत महसूस की जा रही थी।अब तहसील भवन की पहली मंजिल पर जगह तैयार होने के बाद कोर्ट नंबर-2 को यहां स्थानांतरित कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट नंबर-1 और कोर्ट नंबर-2 दोनों अदालतें इसी भवन में अस्थायी रूप से संचालित होंगी।अदालत के स्थायी भवन की जरूरत को देखते हुए अधिवक्ताओं की ओर से नए कोर्ट भवन का निर्माण शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि जल्द इस दिशा में काम शुरू होगा। स्थायी भवन बनने से न्यायिक कार्यों के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी।