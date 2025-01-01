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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   The city's tallest 55-foot effigy of Ravana was set ablaze at the old Government College grounds.

Hisar News: पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में जला शहर का सबसे ऊंचा 55 फीट का रावण

Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:13 AM IST
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The city's tallest 55-foot effigy of Ravana was set ablaze at the old Government College grounds.
पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में रावण कुंभकरण मेघनाथ के पुतले जलते हुए देखते हुए लोग। 
हिसार। श्री रामलीला कमेटी कटला की ओर से पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में 129वें विजय दशमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। 55 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलते ही मैदान श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा। महोत्सव में भव्य आतिशबाजी भी की गई।
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मुख्य अतिथि हिसार की विधायक सावित्री जिंदल ने पुतलों का दहन किया। केदार रामलीला समिति विद्युतनगर की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव में 52 फीट ऊंचे रावण, 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 48 फीट ऊंचे मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। वहीं, श्री नृसिंह प्रहलाद रामलीला (दशहरा) सभा के तत्वावधान में नई सब्जी मंडी में दशहरा महोत्सव मनाया गया। यहां मुख्य अतिथि पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने रावण के पुतले का दहन किया। उन्होंने कहा कि हमेशा असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।
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