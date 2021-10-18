Hisar News: स्टेशन परिसर में बनेगा चार मंजिला होटल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हिसार। रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को ठहरने और खाने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चार मंजिला होटल और रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। इसमें ठहरने के लिए 20 कमरे बनाए जाएंगे। इससे यात्रियों को होटल में रुकने के लिए स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।रेलवे प्रशासन ने इसके लिए स्टेशन परिसर में 725 गज जमीन सूरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को 45 साल की लीज पर दी है। कंपनी ने भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।रेलवे प्रशासन से मिली जमीन पर कंपनी ही भवन का निर्माण करेगी और बाद में इसका संचालन भी करेगी। कंपनी के अनुसार, भवन में एक बेसमेंट बनाया गया है। अब इसके ऊपर चार मंजिलों का निर्माण किया जाएगा।बेसमेंट का इस्तेमाल बिजली और पार्किंग संबंधी कार्यों के लिए होगा। दो मंजिलों पर 20 कमरे बनाए जाएंगे जहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। बाकी दो मंजिलों पर हॉल बनाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल रेस्टोरेंट के लिए किया जाएगा।यह होगा फायदा : फिलहाल रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है। होटल की जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर जाना पड़ता है। परिसर में ही होटल बनने से उन्हें ठहरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट शुरू होने से यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही खाना मिल सकेगा।