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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Preparations underway to address traffic congestion and parking issues in markets during the festive season; meeting scheduled for the 23rd.

Hisar News: त्योहारों पर बाजारों में जाम और पार्किंग की समस्या से निपटने की तैयारी, 23 को बैठक

Wed, 21 Oct 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:24 AM IST
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Preparations underway to address traffic congestion and parking issues in markets during the festive season; meeting scheduled for the 23rd.
हिसार। त्योहारी सीजन में शहर के बाजारों में बढ़ने वाली भीड़, यातायात जाम और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए 23 अक्तूबर को नगर निगम में बैठक बुलाई गई है। मेयर प्रवीण पोपली की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में नगर निगम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शहर की सभी मार्केट के व्यापारियों, मार्केट एसोसिएशन के प्रधानों और सदस्यों के साथ बाजारों की व्यवस्था सुधारने पर चर्चा की जाएगी।
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मेयर प्रवीण पोपली ने बताया कि त्योहारों के दौरान खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजारों में पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ने से यातायात जाम और पार्किंग की समस्या सामने आती है। लोगों और व्यापारियों को परेशानी से बचाने के लिए समय रहते उचित प्रबंध करना जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि त्योहारों के दौरान किसी आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बाजारों तक पहुंचने में परेशानी न हो। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व्यापारियों के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और आपसी तालमेल से काम करने पर मंथन करेंगे, ताकि लोग बाजारों में सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खरीदारी कर सकें।
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