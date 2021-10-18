फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Farmers announce protest for tomorrow over water shortage in canals

Hisar News: नहरों में पानी की किल्लत पर किसानों का एलान, कल करेंगे प्रदर्शन

Wed, 21 Oct 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
Farmers announce protest for tomorrow over water shortage in canals
अग्रोहा/बरवाला। नहरों में पानी की कमी से फसलों और पेयजल पर पड़ रहे असर के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन का एलान किया है। उकलाना-बरवाला तहसील कमेटी के आह्वान पर किसान वीरवार को हिसार स्थित नहर विभाग के अधीक्षक अभियंता (एसई) कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे।
विज्ञापन

किसान सभा के जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि पीएलसी पाबड़ा नहर से जुड़ी फरीदपुर माइनर में करीब दो साल से पानी नहीं छोड़ा गया है, जबकि आसपास के गांवों के किसान करीब 30 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। नहरों में एक सप्ताह या उससे भी कम समय तक पानी आने से फसलें सूख रही हैं और ग्रामीणों व पशुओं के लिए पेयजल संकट गहरा रहा है।
विज्ञापन

इस मुद्दे पर पाबड़ा, फरीदपुर, कनोह और बालक गांवों में बैठकें की गई हैं। किसान सभा ने सभी नहरों में दो सप्ताह पानी छोड़ने और फरीदपुर माइनर में आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। समाधान नहीं होने पर पक्का मोर्चा लगाने की चेतावनी दी है। इस दौरान तहसील प्रधान फूल सिंह, कर्मबीर जलंधरा, सचिव प्रदीप बूरा और सत्यवान रेढू आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed