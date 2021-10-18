Hisar News: नहरों में पानी की किल्लत पर किसानों का एलान, कल करेंगे प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:20 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:20 AM IST
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अग्रोहा/बरवाला। नहरों में पानी की कमी से फसलों और पेयजल पर पड़ रहे असर के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन का एलान किया है। उकलाना-बरवाला तहसील कमेटी के आह्वान पर किसान वीरवार को हिसार स्थित नहर विभाग के अधीक्षक अभियंता (एसई) कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे।
किसान सभा के जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि पीएलसी पाबड़ा नहर से जुड़ी फरीदपुर माइनर में करीब दो साल से पानी नहीं छोड़ा गया है, जबकि आसपास के गांवों के किसान करीब 30 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। नहरों में एक सप्ताह या उससे भी कम समय तक पानी आने से फसलें सूख रही हैं और ग्रामीणों व पशुओं के लिए पेयजल संकट गहरा रहा है।
इस मुद्दे पर पाबड़ा, फरीदपुर, कनोह और बालक गांवों में बैठकें की गई हैं। किसान सभा ने सभी नहरों में दो सप्ताह पानी छोड़ने और फरीदपुर माइनर में आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। समाधान नहीं होने पर पक्का मोर्चा लगाने की चेतावनी दी है। इस दौरान तहसील प्रधान फूल सिंह, कर्मबीर जलंधरा, सचिव प्रदीप बूरा और सत्यवान रेढू आदि मौजूद रहे।
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किसान सभा के जिला सचिव सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि पीएलसी पाबड़ा नहर से जुड़ी फरीदपुर माइनर में करीब दो साल से पानी नहीं छोड़ा गया है, जबकि आसपास के गांवों के किसान करीब 30 साल से इसकी मांग कर रहे हैं। नहरों में एक सप्ताह या उससे भी कम समय तक पानी आने से फसलें सूख रही हैं और ग्रामीणों व पशुओं के लिए पेयजल संकट गहरा रहा है।
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इस मुद्दे पर पाबड़ा, फरीदपुर, कनोह और बालक गांवों में बैठकें की गई हैं। किसान सभा ने सभी नहरों में दो सप्ताह पानी छोड़ने और फरीदपुर माइनर में आपूर्ति शुरू करने की मांग की है। समाधान नहीं होने पर पक्का मोर्चा लगाने की चेतावनी दी है। इस दौरान तहसील प्रधान फूल सिंह, कर्मबीर जलंधरा, सचिव प्रदीप बूरा और सत्यवान रेढू आदि मौजूद रहे।
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