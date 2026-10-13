Hisar News: दक्षिण भारत में छिपे बैठे हैं बुजुर्ग महिला के हत्यारोपी

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मॉडल टाउन में आठ अक्तूबर को घर में अकेली रहने वाली संतोष का शव मिला था। उनके पति और दो बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी थी। संतोष रोजाना पास के सनातन धर्म हनुमान मंदिर में जाती थीं, लेकिन दो दिन से मंदिर नहीं पहुंची थीं। इस पर उनकी एक जानकार महिला सुबह करीब आठ बजे घर पहुंची। अंदर जाकर देखा तो संतोष मृत पड़ी थीं।सीसीटीवी फुटेज में छह अक्तूबर की रात 9:08 बजे तीन संदिग्ध संतोष के घर में घुसते दिखाई दिए। करीब दो घंटे बाद वे बैग लेकर घर से बाहर निकलते दिखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संतोष की गर्दन की हड्डी टूटी मिली। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है।शक के दायरे में थे किरायेदारपुलिस जांच में संतोष के घर में किराये पर रह रहे और पहले रह चुके लोग शक के दायरे में थे। सूत्रों के अनुसार, कई साल पहले उनके घर में किराये पर रहने वाला व्यक्ति इस मामले का मुख्य आरोपी है। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने हत्या से पहले रेकी की थी। वारदात के बाद वे पुलिस से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए।आरोपियों की पहचान हो चुकी है। दक्षिण भारत में उनकी लोकेशन मिली है। टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।- सिद्धांत जैन, पुलिस अधीक्षक