Hisar News: आज रात से बदलेगा मौसम, 15-16 को नौ जिलों में बारिश के आसार

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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 15 अक्तूबर की सुबह से दिखने लगेगा। सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, करनाल, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 15 व 16 अक्तूबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश के शेष हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार, 17 अक्तूबर से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि, 20 अक्तूबर के बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अक्तूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में मौसम फिर बदलने के आसार हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।इस बार कड़ाके की सर्दी के दिन रहेंगे कममौसम विशेषज्ञ ने बताया कि अल नीनो के प्रभाव के चलते इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने की अवधि कम रह सकती है। नवंबर में हल्की सर्दी बने रहने का अनुमान है।