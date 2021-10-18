Hisar News: अंधविश्वास ने मीरपुर गांव में लील ली महिला की जिंदगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

मीरपुर निवासी सुभाष ने बताया कि उसकी भाभी शकुंतला बुधवार शाम पति भजनलाल और बेटे के साथ खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। चारा काटते समय अचानक एक सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। शकुंतला के शोर मचाने पर परिजन उसके पास पहुंचे। उसने बताया कि उसे सांप ने डस लिया है।इसके बाद उसका बेटा उसे गांव डाया में झाड़ा लगाने वाले व्यक्ति के पास ले जाया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगी लेकिन उसकी हालत में सुधार होने के बजाय बिगड़ती चली गई। इसके बाद परिजन शाम करीब साढ़े छह बजे उसे हिसार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से पहले भी गई थी मासूम की जानइससे पहले 6 वर्षीय मासूम की भी सांप के डसने के बाद झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने के दौरान जान चली गई थी। आदर्श नगर निवासी रवि को 28 अगस्त को किसी जहरीले जीव ने काट लिया था। उसके पिता बंसी उसे मोहल्ले के एक क्लीनिक पर ले गए जहां इंजेक्शन लगाने के बाद उसे घर भेज दिया गया। अगले दिन उसका पैर काला पड़ गया और शरीर पर जगह-जगह फफोले हो गए। 2 सितंबर की रात तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।सांप डसने के कब-कितने मामले आए :वर्ष-मामले2023-642024-822025-652026-67 (जुलाई तक)सांप के डसने पर यह बरतें एहतियात :जिला नागरिक अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रभुदयाल ने बताया कि किसी व्यक्ति के जिस अंग पर सांप ने डसा है उससे थोड़ा सा ऊपर किसी धागे या अन्य किसी चीज से बांध दे। इससे सांप का जहर शरीर में आगे नहीं बढ़ेगा। साथ ही उस अंग की मूवमेंट को कम कर दें। इसके बाद उसे आधे से एक घंटे के बाद उसे अस्पताल ले जाए जहां एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो। जिला नागरिक अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। यह दवा सभी तरह के सांपाें के काटने पर कारगर है।