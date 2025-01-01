Hisar News: रजिस्ट्री और इंतकाल समेत कई काम अटके, हड़ताल को रोघी खाप ने दिया समर्थन

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हड़ताल के कारण तहसीलों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रोघी खाप ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। खाप सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि खाप कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ खड़ी है।पटवारी और कानूनगो के कार्यालयों में उपलब्ध नहीं होने से रजिस्ट्री, इंतकाल, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, भूमि पैमाइश तथा दस्तावेजों से जुड़े कई जरूरी कार्य प्रभावित हैं। दूर-दराज के गांवों से तहसीलों में पहुंचे लोगों को कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण वापस लौटना पड़ा।पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला सचिव धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने पटवारियों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का अतिरिक्त कार्य सौंप दिया है। पटवारियों का मुख्य कार्य राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करना है। अतिरिक्त कार्यभार से नियमित काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने नए सरकारी सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन राजस्व पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं।उन्होंने बताया कि भूमि पैमाइश के लिए सरकार ने आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई हैं लेकिन कानूनगो को इनके संचालन का उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इससे मशीनों के इस्तेमाल में दिक्कत आ रही है।कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दो दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। अब राज्य यूनियन की मुख्य बॉडी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी। सरकार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। रोघी खाप सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि खाप कर्मचारियों की जायज मांगों के साथ खड़ी है।