Hisar News: आधी रात युवक को बुलाकर छुरी से किया जानलेवा हमला

विज्ञापन

मामले में आजाद नगर थाना पुलिस ने पटेल नगर निवासी अमित उर्फ मीतू और सुशील उर्फ बंगाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल छुरी बरामद की है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।सचिन ने पुलिस को बताया कि 29 अगस्त रात करीब 2:15 बजे अमित ने फोन कर उसे बंटी मीट वाली दुकान के पास बुलाया था। वहां पहुंचते ही गाली-गलौज शुरू हो गई। पुरानी रंजिश में आरोपियों और उनके साथियों ने हमला कर दिया। आरोप है कि सुशील ने ईंट और अमित ने पिस्तौल के बट से वार किया, जबकि चंदन व मोनी ने छुरी और ईंट से हमला किया। जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।