Hisar News: निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों ने फूंकीं आदेश की प्रतियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:33 AM IST
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बरवाला। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियर एसोसिएशन ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को बिजली निगम बरवाला कार्यालय परिसर में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी कर बिजली क्षेत्र में निजीकरण और समानांतर लाइसेंस देने के फैसले का विरोध किया। आदेशों की प्रतियां जलाकर रोष जताया।
प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान सुनील सोथा व अश्वनी पूनिया ने की। संचालन राधेश्याम और दीपक ने किया। राज्य प्रधान सूबे सिंह कादयान ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली महकमे को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की दिशा में बढ़ रही है।
उन्होंने स्मार्ट मीटर, बिजली दरों में बढ़ोतरी और अलग एग्रो डिस्कॉम बनाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन पर 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित की गई थी लेकिन अब फिर निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदर्शन में सुरेंद्र सिंह जेई, राजेश जेई, अनिल कुमार, वीरेंद्र पूनिया, अशोक श्योकंद, देशदीपक, धर्मपाल, पवन शर्मा, अजमेर, सुशीला, रवीना और प्रमिला मौजूद रहे।
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प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रधान सुनील सोथा व अश्वनी पूनिया ने की। संचालन राधेश्याम और दीपक ने किया। राज्य प्रधान सूबे सिंह कादयान ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली महकमे को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की दिशा में बढ़ रही है।
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उन्होंने स्मार्ट मीटर, बिजली दरों में बढ़ोतरी और अलग एग्रो डिस्कॉम बनाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन पर 11 से 13 अगस्त की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित की गई थी लेकिन अब फिर निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदर्शन में सुरेंद्र सिंह जेई, राजेश जेई, अनिल कुमार, वीरेंद्र पूनिया, अशोक श्योकंद, देशदीपक, धर्मपाल, पवन शर्मा, अजमेर, सुशीला, रवीना और प्रमिला मौजूद रहे।
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