Hisar News: सातरोड कलां में छत से गिरकर रोडवेज कंडक्टर की मौत

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पुलिस के अनुसार सुरेंद्र फतेहाबाद में कंडक्टर के पद पर तैनात थे। वह घायल कबूतरों का इलाज करते थे। शनिवार रात वह कबूतरों को संभालने और छत पर लगे पौधों को पानी देने गए थे। नीचे उतरते समय सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र के एक बेटा और एक बेटी हैं। सदर थाने के जांच अधिकारी विरेंद्र ने बताया कि बेटे के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है।