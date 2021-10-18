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Hisar News: सातरोड कलां में छत से गिरकर रोडवेज कंडक्टर की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:20 AM IST
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Roadways conductor dies after falling from roof in Satrod Kalan.
हिसार। सातरोड कलां गांव में शनिवार रात छत से गिरकर हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर सुरेंद्र (44) की मौत हो गई। परिजनों को हादसे का पता रविवार सुबह चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
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पुलिस के अनुसार सुरेंद्र फतेहाबाद में कंडक्टर के पद पर तैनात थे। वह घायल कबूतरों का इलाज करते थे। शनिवार रात वह कबूतरों को संभालने और छत पर लगे पौधों को पानी देने गए थे। नीचे उतरते समय सीढ़ियों पर उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र के एक बेटा और एक बेटी हैं। सदर थाने के जांच अधिकारी विरेंद्र ने बताया कि बेटे के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई की गई है।
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