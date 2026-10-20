फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Ravana set ablaze after being doused with petrol; spectators moved close to the fire to retrieve partially burnt wood.

Hisar News: पेट्रोल डाल जलाया रावण, अधजली लकड़ी लेने आग के करीब पहुंचे दर्शक

Tue, 20 Oct 2026 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Ravana set ablaze after being doused with petrol; spectators moved close to the fire to retrieve partially burnt wood.
पुराना गर्वनमेंट  कॉलेज मैदान में रावण का पुतला जलतेहुए।
हिसार। शहर में तीन प्रमुख रामलीला समितियों सहित चार स्थानों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। कटला रामलीला मैदान में 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले के निचले हिस्से में कैन से पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। दहन के दौरान दर्शक अधजली लकड़ी लेने के लिए आग के करीब पहुंच गए।
विज्ञापन

आतिशबाजी के धुएं से बचने के लिए लोगों ने मुंह पर रुमाल बांधे। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल ने भगवान राम और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक कर आरती उतारी। पटेल नगर, नई सब्जी मंडी और विद्युत नगर में भी पुतलों का दहन हुआ। पुराने राजकीय महाविद्यालय के मैदान में खिलौनों, मिठाइयों और चाट-पकौड़ी की दुकानें सजी थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने बुराई रूपी रावण को जलाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

जाम में फंसी एंबुलेंस, आग के करीब पहुंचे लोग
पुराने राजकीय महाविद्यालय के मैदान में भीड़ के कारण बस अड्डे से फव्वारा चौक और पारिजात चौक से रानी लक्ष्मीबाई चौक तक जाम लगा। इस दौरान एक एंबुलेंस भी फंसी रही। रावण का पुतला गिरने के बाद श्रद्धालु अधजली लकड़ी निकालने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन कई लोग नहीं माने।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed