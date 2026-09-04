हिसार एयरपोर्ट: तीन हैंगर और ऑफिस स्पेस 15 साल की लीज पर देने की तैयारी, कंपनियों के लिए ये शर्तें जरूरी

हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएडीसीएल) ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर निर्मित तीन बड़े एयरक्राफ्ट हैंगर और ऑफिस स्पेस को लीज- पर देने की तैयारी शुरू कर दी है। एचएडीसीएल ने 15 साल की लीज के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। आपसी सहमति से लीज अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। तय शर्तों के अनुसार हर साल लीज फीस में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

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हिसार एयरपोर्ट के हैंगर को लीज पर देने की योजना पर एचएडीसीएल ने करीब एक साल पहले काम शुरू किया था। अब इसे सिरे चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चयनित कंपनियों को 15 वर्षों के लिए स्पेस लीज पर आवंटित किया जाएगा। एचएडीसीएल और निजी कंपनी की आपसी सहमति से इसे अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एयरपोर्ट पर कुल तीन हैंगर उपलब्ध हैं। प्रत्येक हैंगर में 1850 वर्ग मीटर हैंगर स्पेस और 1040 वर्ग मीटर ऑफिस/एडमिन स्पेस है। इस तरह एक हैंगर का कुल क्षेत्रफल 2890 वर्ग मीटर है। नॉन-एसी स्पेस के लिए बेस रेट 720 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति माह (जीएसटी अलग से) निर्धारित किया गया है।