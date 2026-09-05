गुरु जंभेश्वर महाराज के 29 सिद्धांत संतुलित जीवन का मार्गदर्शन : अरविंद

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वह शुक्रवार को बिश्नोई मंदिर में गुरु जंभेश्वर भगवान के 576वें जन्मोत्सव एवं जन्माष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरु जंभेश्वर महाराज की शिक्षाओं को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिश्नोई समाज ने हमेशा बलिदान दिया है।मंत्री ने कहा कि बिश्नोई समाज का आशीर्वाद चौधरी भजनलाल-कुलदीप परिवार पर हमेशा रहा है। चौधरी भजनलाल ने सभी समाजों के उत्थान के लिए कार्य किया और तीन अलग-अलग क्षेत्रों से चुनाव जीतकर तीन बार मुख्यमंत्री रहते हुए हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय मेहनत करते रहना चाहिए। उन्होंने भव्य बिश्नोई की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे चौधरी भजनलाल की विरासत को शालीनता से आगे बढ़ा रहे हैं।अरविंद शर्मा ने कहा कि समाज की मांगों को नलवा विधायक रणधीर पनिहार और हिसार विधायक सावित्री जिंदल के सहयोग से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने भव्य बिश्नोई की जनसेवा और युवाओं से जुड़ने की क्षमता की सराहना की।कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने की। उन्होंने गुरु जंभेश्वर भगवान के जीवन को सत्य, सेवा, सद्भाव, जीव-दया और पर्यावरण संरक्षण का मार्ग बताया। उन्होंने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रणधीर पनिहार, पूर्व विधायक दुडाराम, सावित्री जिंदल, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स ने भी संबोधित किया। उपस्थित लोगों ने 29 नियमों, जीव रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नशामुक्ति और सामाजिक सद्भाव का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।