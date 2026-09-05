Hisar News: राजथल में नशे के खिलाफ जनआंदोलन तेज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि अभियान को लेकर ग्रामीणों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब इसे किसी व्यक्ति या एक बिरादरी तक सीमित न रखकर पूरे गांव का सामूहिक आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजथल को नशामुक्त बनाने के लिए सभी बिरादरियों और प्रत्येक वर्ग के लोगों को साथ लेकर अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।ग्रामीणों ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर इसका गंभीर असर पड़ता है। नशे के कारण कई परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गांव में नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा।ग्रामीणों ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वे किसी दबाव में आए बिना अभियान जारी रखेंगे और गांव के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। इस दौरान चांदीमान, मेहर सिंह, रामकुमार शर्मा, जोगेंद्र मान, दलशेर चहल, पाल और सतबीर आदि मौजूद रहे।पुलिस बोली- हरसंभव सहयोग मिलेगाथाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ढिल्लों ने ग्रामीणों की पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस पूरी तरह उनके साथ है। उन्होंने ग्रामीणों से नशे की बिक्री या सप्लाई की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और ग्रामीणों के मिलकर काम करने से अभियान को और मजबूती मिलेगी।