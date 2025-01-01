फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Post-mortem of the young woman's body conducted in Agroha; family members reburied it late in the evening.

Hisar News: अग्रोहा में हुआ युवती के शव का पोस्टमार्टम, देर शाम परिजनों ने दोबारा दफनाया

Wed, 16 Sep 2026 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 16 Sep 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
Post-mortem of the young woman's body conducted in Agroha; family members reburied it late in the evening.
नारनौंद के गांव गुराना में जांच करती पुलिस टीम। स्रोत : विभाग
नारनौंद। गांव गुराना में 18 वर्षीय युवती प्रियंका की मौत के मामले में मंगलवार को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम पुलिस की मौजूदगी में कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने देर शाम शव को दोबारा दफना दिया। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन

कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद सोमवार को खेड़ी चोपटा पुलिस चौकी की टीम गांव गुराना पहुंची थी। पुलिस ने कब्रिस्तान से युवती का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल भेजा था। मंगलवार को शव अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां चिकित्सकों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया।
विज्ञापन

जांच अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार, गांव गुराना निवासी मंगल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी प्रियंका 8 सितंबर को बिना बताए घर से चली गई थी। वह 11 सितंबर को वापस लौटी। घर लौटने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

13 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने घर के अंदर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो प्रियंका चुन्नी से फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद परिजनों ने समाज के लोगों की सलाह पर शव दफना दिया था।

ग्रामीणों के अनुसार, प्रियंका की शादी 30 सितंबर को भादरा, राजस्थान निवासी युवक से होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। शादी से कुछ दिन पहले हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed