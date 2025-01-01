Hisar News: अग्रोहा में हुआ युवती के शव का पोस्टमार्टम, देर शाम परिजनों ने दोबारा दफनाया

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कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद सोमवार को खेड़ी चोपटा पुलिस चौकी की टीम गांव गुराना पहुंची थी। पुलिस ने कब्रिस्तान से युवती का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल भेजा था। मंगलवार को शव अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां चिकित्सकों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया।जांच अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार, गांव गुराना निवासी मंगल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी 18 वर्षीय बेटी प्रियंका 8 सितंबर को बिना बताए घर से चली गई थी। वह 11 सितंबर को वापस लौटी। घर लौटने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी।13 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे उसने घर के अंदर बने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो प्रियंका चुन्नी से फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद परिजनों ने समाज के लोगों की सलाह पर शव दफना दिया था।ग्रामीणों के अनुसार, प्रियंका की शादी 30 सितंबर को भादरा, राजस्थान निवासी युवक से होनी थी। परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। शादी से कुछ दिन पहले हुई इस घटना से परिवार में मातम छा गया।