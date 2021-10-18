Hisar News: पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए ग्राम स्तर पर गठित होंगी कमेटियां

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एडीसी ने बताया कि ग्राम स्तर पर कमेटियां गठित होंगी। इनमें गांव का सरपंच, नंबरदार, ग्राम सचिव और पुलिस विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल रहेगा। यह कमेटी पराली रोकने, किसानों से समन्वय और जागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएगी।धान उत्पादक गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, किसान बैठकों और रैलियों के माध्यम से किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और इसके वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।फसल अवशेष प्रबंधन पर अनुदानएडीसी लक्षित सरीन ने कहा कि सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनरी व तकनीकों पर अनुदान उपलब्ध करवा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों, विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों तक अनुदान और मशीनरी की जानकारी समय पर पहुंचाई जाए। इसका उद्देश्य पराली को जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। बैठक में डीएसपी रविंद्र सांगवान, डीआरओ राजकुमार, डीपीओ संदीप भारद्वाज और एस एडीओ रविंद्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।