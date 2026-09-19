Hisar News: आदमपुर मंडी पहुंची मार्केटिंग बोर्ड की जांच कमेटी, खंगाला फसलों का रिकॉर्ड

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इसके बाद मार्केट कमेटी कार्यालय में संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाला गया। जांच टीम ने मंडी में आने वाली फसलों के रिकॉर्ड और मौके पर हो रही आवक का मिलान किया। साथ ही शेड के नीचे रखे स्टॉक की स्थिति भी देखी और मंडी में उपलब्ध अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।चेयरमैन ने उठाए थे मूंग की आवक पर सवालमार्केट कमेटी चेयरमैन ठाकुरदत्त पंवार ने आरोप लगाया था कि आदमपुर मंडी में मूंग की अच्छी आवक होने के बावजूद रिकॉर्ड में इसकी आवक शून्य दिखाई गई है। उन्होंने मार्केट कमेटी सचिव को पत्र देकर शेड के नीचे रखे स्टॉक को उठवाने और जिन व्यापारियों ने मार्केट फीस जमा नहीं कराई है, उनसे फीस वसूलने के लिए कार्रवाई की मांग की थी। मार्केट कमेटी सचिव राहुल यादव ने बताया कि चेयरमैन की ओर से उन्हें लिखित पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा निष्कर्षजांच टीम में शामिल राहुल कुंडू और अभिनव वालिया ने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड की ओर से कमेटी गठित की गई है और उसी के तहत मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। फसलों की आवक और रिकॉर्ड समेत विभिन्न बिंदुओं की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगी। अधिकारियों ने जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष की जानकारी देने से इनकार किया।