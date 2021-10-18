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Hisar News: मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी कल, तीन घंटे किसान करेंगे प्रदर्शन

Tue, 13 Oct 2026 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Tue, 13 Oct 2026 12:38 AM IST
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Market committee offices will be closed tomorrow, farmers will protest for three hours
हिसार। फसल खरीद में किसानों की कथित लूट, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे बिक्री और किसान विरोधी शर्तों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा 14 अक्तूबर को मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी करेगा। सभी जिलों में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तीन घंटे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
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संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता सरदानंद राजली ने कहा कि मंडियों में किसानों को उनकी फसल का निर्धारित मूल्य नहीं मिल रहा है। धान और बाजरे की खरीद पर प्रति एकड़ सीमा, जिलों से जुड़ी शर्तें और पोर्टल की अनिवार्यता के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। राजली ने कहा कि धान का निर्धारित भाव 2461 रुपये और बाजरे का 2900 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके बावजूद किसानों को कम कीमत मिल रही है। मोर्चा ने अपील की है कि जहां भी फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है वे विरोध दर्ज करवाएं। संगठनों ने चेतावनी दी कि सरकार ने सुनवाई नहीं की तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ब्यूरो
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