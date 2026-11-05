Hisar News: क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जीजेयू ने भारत में 192वां और दक्षिण एशिया में 354वां स्थान पाया

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कुलपति विजय कुमार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए इसे विश्वविद्यालय की वैश्विक शैक्षणिक पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कुलसचिव विजय कुमार ने भी सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शोध व्यवस्था को मजबूत करने के साथ समावेशी और नवाचार आधारित शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।यह है मूल्यांकन प्रक्रिया :क्यूएस रैंकिंग में चार प्रमुख मानकों और 11 उपमानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इनमें शोध, रोजगार, शिक्षण-अधिगम अनुभव और वैश्विक सहभागिता शामिल हैं। शैक्षणिक प्रतिष्ठा को 30 प्रतिशत, प्रति शोध पत्र उद्धरण को 10 प्रतिशत और नियोक्ता प्रतिष्ठा को 20 प्रतिशत भारांक दिया जाता है। विश्वविद्यालय ने पीएचडी उपाधिधारक शिक्षकों के मानक में 73.4 और प्रति शोध पत्र उद्धरण में 40.6 अंक हासिल किए।