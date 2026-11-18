पश्चिमी विक्षोभ के बाद उत्तरी बर्फीली हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया है। रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। हिसार में रात का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो प्रदेश में सबसे ठंडा था।

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मौसम विशेषज्ञ चंद्रमोहन ने बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी हुई है। प्रदेश में दो दिन हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं ने मैदानी राज्यों के तापमान को काफी गिरा दिया है। हिसार और पंचकूला में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।एक दिन में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। महेंद्रगढ़ में 10.0, यमुनानगर में 10.1 और बावल रेवाड़ी में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। करनाल में 10.2 और 10.7, नारनौल-कैथल में 10.5, झज्जर में 10.8 तथा अंबाला में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।चंद्रमोहन ने बताया कि कमजोर पश्चिमी मौसम प्रणाली से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। मैदानी राज्यों में 22 नवंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। हवाओं की दिशा उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी बनी रहेगी। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। सुबह के समय हल्का धुंध कोहरा देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने धुंध-कोहरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।सोमवार को 338 एक्यूआई के साथ हिसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बना था। मंगलवार को हिसार के एक्यूआई में सुधार हुआ। हिसार का औसत एक्यूआई 149 दर्ज किया गया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। पिछले 17 दिन में यह दूसरा सबसे कम एक्यूआई था जबकि 10 दिन यह 300 से अधिक रहा।