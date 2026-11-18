प्रदेश में लाल डोरा क्षेत्र की प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से अब आम नागरिक घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें किसी भी प्रकार की गलती होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले लाल डोरा क्षेत्र की प्रॉपर्टी से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करने और प्रॉपर्टी आईडी जारी करने का काम पंचायत विभाग द्वारा किया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान कई जगहों पर रिकॉर्ड में गलतियां सामने आईं।

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खरीद-फरोख्त के बाद मालिक का नाम बदलना।

गलत मालिक का नाम ठीक करवाना।

गलत हिस्सेदारी।

प्रॉपर्टी का गलत क्षेत्रफल या माप।

प्रॉपर्टी का कोना या हिस्सा रिकॉर्ड में दर्ज न होना।

दो प्रॉपर्टी को जोड़ना।

एक प्रॉपर्टी को अलग-अलग हिस्सों में बांटना।

प्रॉपर्टी का गलत प्रकार दर्ज होना।

अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी गलतियां।

किसी की प्रॉपर्टी में गलत मालिक का नाम दर्ज हो गया तो कहीं हिस्सेदारी, क्षेत्रफल, सीमाओं और प्रॉपर्टी की पहचान में गड़बड़ी रह गई। इन गलतियों को ठीक करवाने और अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित करने के लिए लोग पिछले कई वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। अब स्वामित्व पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने और राजस्व विभाग द्वारा तहसील स्तर पर शिकायतों का निपटारा करने की व्यवस्था से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।पोर्टल पर पूरे हरियाणा का नक्शा उपलब्ध है जिसमे लाल डोरे की सीमा दर्शाई गई है। नागरिक अपने नाम, प्रॉपर्टी आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से लाल डोरा क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी का विवरण देख सकेंगे। नागरिकों को प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में सुधार के लिए 90 दिनों तक आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। इसके बाद राजस्व विभाग तहसील स्तर पर इन शिकायतों की जांच कर उनका निपटारा करेगा।



वर्षों से परेशान लोगों को समाधान की उम्मीद

लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले ऐसे हजारों परिवार, जो लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में सुधार और मालिकाना हक से जुड़े प्रमाण हासिल करने के लिए परेशान थे, उनके लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब उम्मीद है कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज होने और राजस्व विभाग द्वारा जांच किए जाने से पुरानी गलतियों को ठीक करवाने का रास्ता आसान होगा।