Hisar News: हिसार मुख्य डाकघर बना आईडीएस सेंटर, छह उपडाकघरों की डाक का काम यहीं से होगा

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नई व्यवस्था के तहत करीब 70 कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी से लेकर डाक वितरण तक की व्यवस्था यहीं से होगी। इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और लोगों तक डाक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान होगी।छह उपडाकघरों के कर्मचारियों को मिलेगी राहतशहर में एचएयू, मॉडल टाउन, आजाद नगर, सातरोड और हिसार कैंट सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपडाकघर संचालित हैं। पहले अलग-अलग स्थानों पर डाक की छंटनी और वितरण की व्यवस्था होने के कारण कर्मचारियों को डाक उठाने में समय लगता था। इससे वितरण कार्य भी प्रभावित होता था। अब छह उपडाकघरों के 49 डिलीवरी कर्मियों सहित करीब 70 कर्मचारियों का काम मुख्य डाकघर से संचालित होगा। सभी डाक कर्मी यहीं बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे और मुख्य डाकघर से डाक लेकर अपने निर्धारित क्षेत्रों में वितरण करेंगे। इससे उन्हें अलग-अलग उपडाकघरों में जाकर डाक उठाने और हाजिरी लगाने की परेशानी से राहत मिलेगी।मुख्य डाकघर को आईडीएस सेंटर बनाए जाने से डाक वितरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। पहले पोस्टमैन को अलग-अलग डाकघरों से डाक उठानी पड़ती थी। अब उन्हें मुख्य डाकघर से ही डाक मिलेगी। इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और डाक वितरण का काम सरल होगा। साथ ही आमजन को भी समय पर डाक मिलने में मदद मिलेगी।- आरपी शर्मा, डाक अधीक्षक हिसार