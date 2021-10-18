Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:10 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:10 AM IST
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सेक्टर-15
जनसमस्या सुनवाई : सेक्टर-15 स्थित आवास पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भव्य बिश्नोई जनसमस्याएं सुनेंगे सुबह 9 बजे से।
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राखीगढ़ी
महोत्सव : सात दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव के तीसरे दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
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कांग्रेस भवन
बैठक : कांग्रेस भवन में सांसद जयप्रकाश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे दोपहर 1 बजे से।
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जिमखाना क्लब
करवा चौथ सेलिब्रेशन : प्रेरणा क्लब की ओर से जिमखाना क्लब में करवा चौथ सेलिब्रेशन के तहत प्रतियोगिताएं शाम 3 बजे से।
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पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान
राजतिलक : पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में कटला रामलीला के तहत श्रीराम का राज्य अभिषेक रात 10 बजे।
विज्ञापन
जनसमस्या सुनवाई : सेक्टर-15 स्थित आवास पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भव्य बिश्नोई जनसमस्याएं सुनेंगे सुबह 9 बजे से।
राखीगढ़ी
महोत्सव : सात दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव के तीसरे दिन प्रतियोगिताओं का आयोजन सुबह 10 बजे से।
कांग्रेस भवन
बैठक : कांग्रेस भवन में सांसद जयप्रकाश कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे दोपहर 1 बजे से।
जिमखाना क्लब
करवा चौथ सेलिब्रेशन : प्रेरणा क्लब की ओर से जिमखाना क्लब में करवा चौथ सेलिब्रेशन के तहत प्रतियोगिताएं शाम 3 बजे से।
पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान
राजतिलक : पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में कटला रामलीला के तहत श्रीराम का राज्य अभिषेक रात 10 बजे।