Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:19 AM IST
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धर्म-कर्म
हवन : पड़ाव चौक स्थित गुर्जर-अहीर धर्मशाला में राधा अष्टमी उत्सव के तहत हवन प्रातः 9.15 बजे, भंडारा सुबह 11:15 बजे से।
राधा अष्टमी : हनुमान मंदिर नागोरी गेट में राधा अष्टमी उत्सव शाम 4 बजे से।
भागवत कथा : एमसी काॅलोनी स्थित शिव मंदिर में पंडित कृष्ण शरण शास्त्री भागवत कथा करेंगे शाम 4 बजे से।
सत्संग : देवी भवन स्थित सभागार में दुर्लभ सत्संग दोपहर बाद 3 बजे से।
खेलकूद
योग प्रतियोगिता : महाबीर स्टेडियम में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में मुकाबले सुबह 8:30 बजे से।
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हवन : पड़ाव चौक स्थित गुर्जर-अहीर धर्मशाला में राधा अष्टमी उत्सव के तहत हवन प्रातः 9.15 बजे, भंडारा सुबह 11:15 बजे से।
राधा अष्टमी : हनुमान मंदिर नागोरी गेट में राधा अष्टमी उत्सव शाम 4 बजे से।
भागवत कथा : एमसी काॅलोनी स्थित शिव मंदिर में पंडित कृष्ण शरण शास्त्री भागवत कथा करेंगे शाम 4 बजे से।
सत्संग : देवी भवन स्थित सभागार में दुर्लभ सत्संग दोपहर बाद 3 बजे से।
खेलकूद
योग प्रतियोगिता : महाबीर स्टेडियम में जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता में मुकाबले सुबह 8:30 बजे से।