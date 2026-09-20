Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST
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कैमरी
महोत्सव : गांव कैमरी में बाबा रामदेव हनुमान मंदिर में बाबा रामदेव का अर्धवार्षिक महोत्सव सुबह 8 बजे से।
धान्सू
हैंडबाल : गांव धान्सू के लक्ष्य स्कूल में राज्यस्तरीय स्कूली हैंडबाल का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।
नगर निगम कार्यालय
शिविर : नगर निगम कार्यालय में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तीन दिवसीय शिविर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक।
पड़ाव चौक
गणेश उत्सव : प्रयाग गिरि मंदिर शिवालय पड़ाव चौक में गणेश उत्सव रात 8 बजे से।
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महोत्सव : गांव कैमरी में बाबा रामदेव हनुमान मंदिर में बाबा रामदेव का अर्धवार्षिक महोत्सव सुबह 8 बजे से।
धान्सू
हैंडबाल : गांव धान्सू के लक्ष्य स्कूल में राज्यस्तरीय स्कूली हैंडबाल का शुभारंभ सुबह 9 बजे से।
नगर निगम कार्यालय
शिविर : नगर निगम कार्यालय में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तीन दिवसीय शिविर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक।
पड़ाव चौक
गणेश उत्सव : प्रयाग गिरि मंदिर शिवालय पड़ाव चौक में गणेश उत्सव रात 8 बजे से।