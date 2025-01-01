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Hisar News: चाय बनाते समय सिलिंडर में लगी आग, रसोई और छत जली

Thu, 05 Nov 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:20 AM IST
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Fire breaks out in gas cylinder while making tea; kitchen and ceiling gutted
 श्यामसुख गांव में गैस सिलिंडर से फैली आग में जला सामान।
अग्रोहा। गांव श्यामसुख में बुधवार दोपहर करीब तीन बजे गैस सिलिंडर में लीकेज के कारण आग लग गई। उस समय मजदूर राजेंद्र सिंह चाय बना रहे थे। आग से रसोई का सामान और छत जलकर खराब हो गई, जबकि परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए।
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राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह काम से घर लौटकर चाय बना रहे थे। इसी दौरान सिलिंडर से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। उस समय उनकी पत्नी सरोज और छोटे भाई की पत्नी भतेरी दिवाली के काम में लगी थीं। धुआं उठता देख पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बाल्टी व मटकों से पानी डालकर आधे घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस गाड़ी भी पहुंची। ग्रामीण राममूर्ति गोदारा, संदीप, विनोद और अमित ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।
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