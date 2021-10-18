Hisar News: ओडिशा में गांजा तस्करी के आरोपी की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित

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मामले की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी। उस दिन सीआईए हांसी की टीम ने गढ़ी से भाटोल रोड पर नहर की पुलिया के पास चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 63 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपियों की पहचान राकेश और मनवीर निवासी इगराह, जिला जींद, तथा विनोद और रविंद्र निवासी पुठ्ठी के रूप में हुई थी।जांच के दौरान मनवीर और विनोद के खुलासा बयानों के आधार पर गांजे के सप्लायर के रूप में ओडिशा निवासी तानुप डे उर्फ राहुल उर्फ बापुन का नाम सामने आया। सीआईए की विशेष टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से 25 अक्तूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय से पांच दिन का ट्रांजिट यानी राहदारी रिमांड मिलने के बाद पुलिस टीम उसे लेकर ओडिशा के जिला मलकानगिरि में ठहरी हुई थी।पुलिस के अनुसार, 26 अक्तूबर की सुबह आरोपी वॉशरूम गया और वहां गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।निलंबित किए गए कर्मचारियों में सहायक उप निरीक्षक सम्मत, पीएसआई कपिल, ईएचसी जोगिंद्र, ईएचसी अर्जुन और सिपाही मुकेश शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान पांचों कर्मचारी हांसी पुलिस लाइन में हाजिरी लगाएंगे।एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पांच पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। घटना की परिस्थितियों और सभी संबंधित पहलुओं की जांच के लिए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।