Hisar News: मियाद खत्म होने पर छह यूनिपोल खाली करवाए, दो गाड़ियों में भरी सामग्री जब्त

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पिछले एक सप्ताह से अमर उजाला की ओर से अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। शहर में अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स से सुंदरता प्रभावित होने के साथ निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए निगम की टीमें सुबह से रात तक निगरानी कर रही हैं।नगर निगम के जेई नीतिश कुमार ने बताया कि टीम ने कैमरी रोड और राजगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध होर्डिंग्स व फ्लैक्स हटवाए। इस दौरान सामग्री लेकर जा रही दो गाड़ियों को पकड़ा गया। दोनों चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। एक चालक से आठ हजार और दूसरे से पांच हजार रुपये वसूले जाएंगे।