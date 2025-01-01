Hisar News: डीएपी के लिए किसानों ने किया प्रदर्शन

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किसानों ने बताया कि सरकार की ओर से सहकारी समिति को करीब 1,700 बैग डीएपी भेजी गई थी। इसके बावजूद बिधवान, सिवाच समेत कई गांवों के किसानों को खाद नहीं मिली। किसान समिति कार्यालय पहुंचे लेकिन उन्हें शुरुआत में संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी।इससे नाराज किसान कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उन्होंने समिति कर्मचारियों से डीएपी की उपलब्धता और वितरण की जानकारी मांगी। किसानों का आरोप था कि एक ओर उन्हें खाद के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर समिति की ओर से सही जानकारी नहीं दी जा रही। इससे किसानों में रोष बढ़ गया।बाद में समिति कर्मचारी पवन कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को बताया कि 500 बैग गांव ढाणी भाकरां और 500 बैग बुद्धशैली में बांटे गए हैं। शेष बैग अन्य स्थानों पर उतारे गए थे। पवन कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि बचे हुए डीएपी बैग भी किसानों को वितरित किए जाएंगे। इसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।