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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Events ranging from Ravana's penance to the birth of Rama are staged at the Katla Ramlila.

Hisar News: कटला रामलीला में रावण तपस्या से राम जन्म तक का मंचन

Mon, 12 Oct 2026 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:32 AM IST
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Events ranging from Ravana's penance to the birth of Rama are staged at the Katla Ramlila.
हिसार की कटला रामलीला का भावपूर्ण दृश्य।
हिसार। पुराना राजकीय महाविद्याल के मैदान में कटला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसके दूसरे दिन रविवार रात रावण तपस्या, पृथ्वी की पुकार व श्रीराम जन्म बधाई का प्रसंग मंचित किया गया।
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वृंदावन के स्वामी श्रीराम वल्लभ शर्मा के सान्निध्य में कलाकारों ने श्रीराम के चरित्र की लीलाएं प्रस्तुत कीं। रावण के प्रतिरूप बने कलाकार ने अपने अभिनय से चरित्र को जीवंत कर दिया। आयोजन समिति के प्रधान विनोद गुप्ता ने बताया कि व्यवसायी राजेश गुप्ता मुख्यातिथि रहे। हितेश बंसल, अशोक आहूजा, भारत भूषण बंसल, मनोज गुप्ता, प्रेम बंसल, पवन गोयल व प्रदीप सर्राफ भी अतिथि रहे। उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।
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कटला रामलीला के सचिव ललित गोयल ने बताया कि सोमवार को विश्वामित्र आगमन, अहिल्या उद्धार व पुष्प वाटिका प्रसंग का मंचन किया जाएगा। मंगलवार को दर्शकों को धनुषयज्ञ, सीता स्वयंवर व परशुराम संवाद देखने का अवसर मिलेगा। रामलीला में 14 अक्तूबर को श्रीराम की बरात शोभायात्रा निकलेगी।
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