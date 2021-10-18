हर शिक्षक को पसंद का स्टेशन दिलाना सरकार की प्राथमिकता : ढांडा

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सरकारी भर्ती कैलेंडर पर ढांडा ने कहा कि हरियाणा देश में पहली बार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इससे युवाओं को पहले से पता रहेगा कि कौन-सी भर्ती कब आएगी और वे उसी अनुसार तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यही सपना है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कॉलेजों में रिक्त पदों पर मंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में सर्वे कराया गया है। रिपोर्ट मिल चुकी है और पद भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को लिखा गया है। कई कॉलेजों में भर्ती की अनुमति भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जर्जर कमरों को खाली कराने और डैमेज घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार नए कमरे और भवन बनाए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन समितियों को 25 लाख रुपये तक के कार्य कराने का अधिकार भी दिया गया है।अभय चौटाला पर बोले- भगवान उन्हें सद्बुद्धि देइनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला के खाप पंचायत के बयान को लेकर ढांडा ने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। नूंह रैली को लेकर उन्होंने कांग्रेस और इनेलो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला पहले तय करें कि कौन किसकी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि नेताओं के पास सरकार बनाने और गिराने की इतनी ताकत है तो उन्होंने अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई।