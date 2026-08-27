Hisar News: बेकरी की छत से गिरने से कर्मचारी की मौत, 15 दिन पहले ही काम पर रखा था

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जांच अधिकारी सतीश ने बताया कि परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उनके बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुरानी सब्जी मंडी चौक के पास अंश नाम से बेकरी है। दुकान मालिक गगन ने बताया कि गोविंद करीब 10-15 दिन पहले ही उसकी बेकरी में काम पर लगा था। दुकान में चार-पांच कर्मचारी काम करते हैं। दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा है। कर्मचारी आमतौर पर नीचे के फ्लोर पर ही सोते हैं।गगन के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10 बजे मिस्त्री दुकान पर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने साथ लगते प्लॉट में गोविंद का शव देखा। उसने बताया कि उसे जानकारी नहीं है कि मंगलवार रात गोविंद दूसरी मंजिल की छत पर कैसे पहुंचा और वहां से कैसे गिरा। गगन ने बताया कि गोविंद काम छोड़ना चाहता था और उसका फाइनल हिसाब भी कर दिया गया था।