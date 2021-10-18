Hisar News: फिजियोथेरेपी से कमजोर मांसपेशियों में आएगी मजबूती

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सीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने कहा कि फिजियोथेरेपी से कमजोर मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। जिला नागरिक अस्पताल में इसकी सुविधा निशुल्क उपलब्ध है। उन्होंने अभिभावकों से विकासात्मक देरी वाले बच्चों को नियमित अस्पताल लाने और समय पर उपचार करवाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि विभिन्न फिजियोथेरेपी तकनीकों से बच्चों के शारीरिक विकास और गतिशीलता में सुधार किया जा सकता है। पीएमओ डॉ. रीना जैन ने भी बच्चों के उपचार में फिजियोथेरेपी के महत्व पर प्रकाश डाला।फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. पूजा आहूजा ने बताया कि फिजियोथेरेपी कमजोर मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार है। डीईआईसी, जिला नागरिक अस्पताल में बच्चों का निशुल्क उपचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। कैंप में कुछ अभिभावकों ने बताया कि फिजियोथेरेपी से उनके बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है।समय पर उपचार से बच्चों के विकास में होगा सुधारसीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने कहा कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस स्वास्थ्य और गतिशीलता में सुधार में फिजियोथेरेपिस्ट के योगदान को सम्मानित करने का अवसर है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित अभ्यास करवाने की अपील की। इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन मेडिकल डॉ. अनिल आहूजा, स्कूल हेल्थ विभाग की अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉ. रितु सिंगला और फार्मेसी ऑफिसर राजन वर्मा मौजूद रहे।