फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Agriculture officials from across state to gather today; workshop on Rabi crops at HAU on September 9 and 10

हिसार एचएयू: आज में जुटेंगे प्रदेशभर के कृषि अधिकारी, 9 व 10 सितंबर को हकृवि में रबी फसलों पर कार्यशाला

Wed, 09 Sep 2026 10:14 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 09 Sep 2026 10:14 AM IST
सार

कृषि अधिकारियों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फॉर्म का दौरा करवा कर उन्हें फसलों, फलों तथा सब्जियों पर किए जा रहे परीक्षणों एवं अनुसंधानों की जानकारी दी जाएगी।

विज्ञापन
Agriculture officials from across state to gather today; workshop on Rabi crops at HAU on September 9 and 10
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सभागार में 9 व 10 सितंबर को कृषि अधिकारी कार्यशाला (रबी) आयोजित की जाएगी। दो दिवसीय कार्यशाला में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। कार्यशाला के उदघाटन में प्रदेश के कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक मुख्य अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ नरेश कौशिक ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज बतौर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

विज्ञापन


उन्होंने बताया कि आगामी रबी मौसम की फसलों में लागू की जाने वाली नई तकनीकों पर आधारित सिफारिश को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी फसलों में समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। कृषि अधिकारियों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान फॉर्म का दौरा करवा कर उन्हें फसलों, फलों तथा सब्जियों पर किए जा रहे परीक्षणों एवं अनुसंधानों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें विभिन्न फसलों की समग्र सिफारिशों पर भी चर्चा की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed