फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Driver of garbage-collection tipper assaulted; clothes torn and tires punctured with a sharp object.

Hisar News: कचरा उठाने आए टिप्पर के चालक से मारपीट, कपड़े फाड़े, टायरों में घोंपे सुएं

Sun, 06 Sep 2026 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Driver of garbage-collection tipper assaulted; clothes torn and tires punctured with a sharp object.
पुलिस सुरक्षा में चलाई जा रही गाड़ी । 
हिसार। नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 31वें दिन शनिवार को डोर-टू-डोर कचरा उठाने आए टिप्परों का विरोध किया गया। पूर्व निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता के आवास के पास मलिक चौक पर कचरा उठाने आए टिप्पर को रोककर चालक से मारपीट की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए।
विज्ञापन


वहीं, चार टिप्परों के टायरों में सुएं घोंपकर पंक्चर किए गए और दो टिप्परों के ईंट मारकर शीशे तोड़ दिए गए। निगम को घटनाओं से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इनमें सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू टिप्पर के चालक से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन


नगर निगम अधिकारियों ने शनिवार को 10 वार्डों में डोर-टू-डोर कचरा उठान के लिए 59 टिप्पर भेजे थे। पांच टिप्परों के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद 54 से करीब 110 टन कचरा उठाया गया। निगम की ओर से सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र गोलू, पवन, विशाल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तीन शिकायतें दी गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


दो जोन में बांटकर भेजे 59 टिप्पर, 110 टन कचरा उठाया

निगम ने कचरा उठान के लिए शहर को दो जोन में बांटा था। जोन-1 में वार्ड 1, 2, 3, 4 और 9 में 27 टिप्पर कार्यकारी अधिकारी अमित कौशिक के नेतृत्व में भेजे गए। प्रत्येक टिप्पर चालक के साथ एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया। इस जोन में करीब 60 टन कचरा उठाया गया। जोन-2 में वार्ड 11, 12, 13, 14 और 15 में 32 टिप्पर भेजे गए। यहां नगर निगम कर्मचारियों के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। कचरा उठान के लिए जेसीबी और डंपर भी लगाए गए। टीम ने सुबह से शाम तक करीब 50 टन कचरा एकत्र किया।

गाली-गलौज कर धमकाया, कपड़े फाड़े

पुठी समैण निवासी टिप्पर चालक रामनारायण ने बताया कि वह शनिवार सुबह 10:15 बजे पारिजात चौक से कचरा उठाने निकला था। मलिक चौक के पास पहुंचने पर करीब 15 से 20 लोग वहां आ गए। इनमें कुछ लोग बाइक पर बैठे थे। उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। कुछ लोगों ने टिप्पर के शीशे के ऊपर से हाथ डालकर खिड़की खोल दी। इसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की। रामनारायण का आरोप है कि उसे धमकी दी गई कि काम नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। उसने एचएयू चौकी में अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, कपड़े फाड़ने और धमकी देने की शिकायत दी है।


सेक्टर-13 में टिप्पर तोड़ा, चारों टायर पंक्चर किए

सेक्टर-13 में नगर निगम के एक टिप्पर पर ईंट मारकर शीशा तोड़ दिया गया। आरोप है कि हमलावर टिप्पर की चाबी और दस्तावेज भी छीन ले गए। इसके बाद चारों टायरों में सुएं घोंपकर पंक्चर कर दिए गए। सूचना मिलने पर निगम अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। बाद में क्रेन की मदद से टिप्पर को थाने ले जाया गया। निगम के अनुसार, अर्बन एस्टेट क्षेत्र में तीन टिप्परों के टायर पंक्चर किए गए। निगम ने अर्बन एस्टेट और सिविल लाइन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। सिविल लाइन थाने में प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू और पवन के खिलाफ, जबकि अर्बन एस्टेट थाने में विशाल सफाई कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed