फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Discussed agricultural issues and offered suggestions for crop management.

Hisar News: कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर फसल प्रबंधन के लिए दिए सुझाव

Sun, 30 Aug 2026 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Discussed agricultural issues and offered suggestions for crop management.
हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएस एचएयू) के हिसार जोन की क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विस्तार सलाहकार समिति की बैठक शनिवार को हुई।
विज्ञापन

इसमें खरीफ फसलों की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहने और धान में विषाणु जनित बौना रोग का प्रकोप नियंत्रित रहने पर संतोष जताया गया।
किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर वैज्ञानिकों ने समाधान और फसल प्रबंधन संबंधी सुझाव दिए। अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों ने रबी की गेहूं, चना, सरसों, जौ, जई, बरसीम तथा खरीफ की कपास, धान, बाजरा और मूंग की स्थिति बताई।
डॉ. गर्ग ने पौध रोग विभाग की निरंतर निगरानी की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि कपास में गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम रहा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में धान में पत्ता लपेट सुंडी तथा कपास में सफेद मक्खी, तेले और चुरड़े का प्रकोप देखा गया।
विज्ञापन

छात्र कल्याण निदेशक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि प्रदेश के 23 में से करीब 16-17 जिलों में वर्षा सामान्य से कम हुई है और 2 सितंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। डॉ. ओपी बिश्नोई ने डब्ल्यूएच 1270, डीबीडब्ल्यू 303, डीबीडब्ल्यू 327, पीबीडब्ल्यू 872 तथा कम पानी वाली डब्ल्यूएच 1142 और डब्ल्यूएच 1402 गेहूं की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. रामअवतार ने सरसों की बुआई, सिंचाई और रोग-कीट प्रबंधन के सुझाव दिए। बैठक में किसान खेत परीक्षणों के परिणाम प्रस्तुत किए गए। डॉ. भूपेंद्र सिंह ने आगामी वर्ष के नए परीक्षणों की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed